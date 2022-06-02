Французький дует Каролін Гарсія/Крістін Младенович пробилися до парного півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У чвертьфіналі French Open француженки, які отримали вайлд-кард від організаторів, переграли 13-х сіяних, китайський тандем Сюй Іфань/Ян Чжаосюань – 6:3, 6:3.

Highlights зустрічи.

За право вийти у фінал француженки посперечаються проти Людмили Кіченок з України та Олени Остапенко з Латвії.

Матч відбудеться завтра.

Зазначимо, що Гарсія та Младенович тріумфували на кортах паризького тенісного комплексу Roland Garros 6 років тому.