Україна обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-оф ЧC-2022.

Напередодні збірна України в Глазго обіграла Шотландію (3:1) та вийшла у фінал плей-оф Чемпіонату світу-2022.

Відкрив рахунок на "Гемпден Парк" Андрій Ярмоленко, для якого цей гол став 45-м у футболці національної команди.

Гол Ярмоленка.

Для досягнення цього показника йому знадобилося 107 матчів. Також на рахунку хавбека 24 гольові передачі.

Андрій до трьох м'ячів скоротив своє відставання від свого тезки та колишнього наставника Шевченка, який із 48-ми голами продовжує перебувати на голеадорному Олімпі української національної команди.

Уже 5 червня Ярмоленко може ще ближче підійти до Шевченка, якщо розпишеться у воротах збірної Уельсу у фіналі плей-оф ЧС-2022.