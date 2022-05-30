Капітан "Вест Гема" тепло попрощався з Ярмоленком

"Було приємно грати з тобою".

"Вест Гем" офіційно підтвердив, що український хавбек Андрій Ярмоленко залишить клуб у статусі вільного агента після завершення контракту, термін дії якого розрахований до кінця червня.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future. — West Ham United (@WestHam) May 27, 2022

Після цього повідомлення публічно вирішив попрощатися з українцем і капітан "хаммерс" Деклан Райс.

"Було приємно грати і познайомитися з тобою, брате. Усього найкращого в майбутньому", - написав гравець збірної Англії у своєму Instagram, розмістивши фото з футболкою Ярмоленка.

Нагадаємо, що Ярмоленко виступав за лондонський клуб із 2018 року. Українець взяв участь у 86 матчах у складі "молотобійців", забивши 13 голів та зробивши сім результативних передач.

За повідомленнями ЗМІ, півзахисником збірної України цікавляться турецькі клуби.