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Капітан "Вест Гема" тепло попрощався з Ярмоленком

"Було приємно грати з тобою".

Капітан "Вест Гема" тепло попрощався з Ярмоленком
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

"Вест Гем" офіційно підтвердив, що український хавбек Андрій Ярмоленко залишить клуб у статусі вільного агента після завершення контракту, термін дії якого розрахований до кінця червня.

Після цього повідомлення публічно вирішив попрощатися з українцем і капітан "хаммерс" Деклан Райс.

"Було приємно грати і познайомитися з тобою, брате. Усього найкращого в майбутньому", - написав гравець збірної Англії у своєму Instagram, розмістивши фото з футболкою Ярмоленка.

Нагадаємо, що Ярмоленко виступав за лондонський клуб із 2018 року. Українець взяв участь у 86 матчах у складі "молотобійців", забивши 13 голів та зробивши сім результативних передач.

За повідомленнями ЗМІ, півзахисником збірної України цікавляться турецькі клуби.

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