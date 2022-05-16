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Ярмоленко підтвердив, що він залишає "Вест Гем"

Українець зіграв свій останній домашній матч за "хаммерс".

Ярмоленко підтвердив, що він залишає "Вест Гем"
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Напередодні чемпіон та лідер поточного сезону Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" втратив важливі 2 очки, зігравши у 37-му турі на виїзді внічию з "Вест Гемом" – 2:2.

Зазначимо, що наприкінці матчу на полі "Лондон-Стедіум" зустрілися українці Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі гостей, та Андрій Ярмоленко, для якого цей поєдинок став останнім домашнім у складі "Вест Гема".

Ярмоленко в Instagram опублікував пост, в якому остаточно підтвердив свій вихід з англійського клубу. Також 32-річний гравець збірної України подякував фанатам та клубу за підтримку.

"Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю родиною я вийшов на поле і попрощався з фанатами "Вест Гема". Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах".

"Щиро, з вдячністю та величезним коханням - до кожного з вас, до стадіону, до всієї родини "Вест Гема", - написав українець.

За час виступу за клуб зі Східного Лондона Ярмоленко забив 13 голів та виконав 7 гольових передач у 85 матчах.

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