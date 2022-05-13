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Паралімпійська збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу

У півфіналі вона розгромила США.

Паралімпійська збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу
Фото: paralympic.org.ua

Паралімпійська збірна України з футболу розгромила США (5:1) у півфіналі чемпіонату світу, що проходить в іспанському місті Салоу.

У складі переможців по дублю зробили Іван Доненко та Віталій Романчук. Ще один гол на рахунку Олега Леня.

У фіналі мундіалю Україна зіграє проти Ірану. Поєдинок відбудеться 15 травня.

У рамках групового раунду українці посіли перше місце у квартеті D, по черзі перемігши Іспанію (5:0), Північну Ірландію (7:0) та Аргентину (5:1).

У чвертьфіналі "синьо-жовті" розгромили Ірландію (5:1).

Паралімпійська збірна України з футболу (гравці з ураженнями опорно-рухового апарату) є переможцем п'яти чемпіонатів світу (2001, 2003, 2009, 2013 та 2017) і незмінним медалістом 11 останніх першостей.

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