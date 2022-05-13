Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ГоловнаСпорт

Чемпіон світу з біатлону підписав контракт з Нацгвардією

Підручний проходить службу в Тернополі.

Чемпіон світу з біатлону підписав контракт з Нацгвардією
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, що підписав контракт з Нацгвардією.

"Я на контракті в Нацгвардії. Проходжу службу в Тернополі, допомагаю військовим", - заявив Підручний в інтерв'ю YouTube-каналу НОК України.

"Якщо чесно, то мені не подобається, коли з мене роблять героя. Не таку вже велику справу я роблю порівняно із солдатами, які на передовій. Так, ми допомагаємо, охороняємо, але, звичайно, ті хлопці, які на передовій - вони справжні герої", - зазначив біатлоніст.

Нагадаємо, Підручний є чемпіоном світу-2019 в Естерсунді в гонці на 12,5 км, а також дворазовим чемпіоном Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також