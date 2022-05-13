Чемпіон світу з біатлону підписав контракт з Нацгвардією

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, що підписав контракт з Нацгвардією.

"Я на контракті в Нацгвардії. Проходжу службу в Тернополі, допомагаю військовим", - заявив Підручний в інтерв'ю YouTube-каналу НОК України.

"Якщо чесно, то мені не подобається, коли з мене роблять героя. Не таку вже велику справу я роблю порівняно із солдатами, які на передовій. Так, ми допомагаємо, охороняємо, але, звичайно, ті хлопці, які на передовій - вони справжні герої", - зазначив біатлоніст.

Нагадаємо, Підручний є чемпіоном світу-2019 в Естерсунді в гонці на 12,5 км, а також дворазовим чемпіоном Європи.