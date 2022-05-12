Збірна України зміцнила лідерство в медальному заліку Дефлімпіади-2021

У скарбничку нашої команди впало ще сім нагород.

Збірна України в 10-й день Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сул (спортивні змагання людей з порушеннями слуху) завоювала ще 7 медалей: 1 "золото", 1 "срібло" та 5 "бронз".

Золоту нагороду в греко-римській боротьбі (82 кг) здобув Роман Ященко.

"Срібло" в настільному тенісі виборола Карина Завіновська.

Бронзові нагороди завоювали Віталій Бутенко (греко-римська боротьба, 60 кг), Андрій Косов (греко-римська боротьба, 97 кг), Олександр Костик (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції), Роксолана Будник (настільний теніс).

Також бронзову нагороду здобули бадмінтоністки Богдана Губаньова та Софія Черноморова. Ця нагорода стала першою медаллю України в історії в цьому виді спорту на дефлімпіадах.

Україна очолює медальний залік з результатом у 48 золотих, 30 срібних і 32 бронзові нагороди.

Україна увійшла до трійки кращих в історії Дефлімпійських ігор. Вона повторила третій показник результативності, який встановила збірна США (110 нагород на Дефлімпіаді-1981).