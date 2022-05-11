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"Шахтар" хоче проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Польщі, - директор клубу

Даріо Срна схиляється до варіанта із Варшавою.

"Шахтар" хоче проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Польщі, - директор клубу
Даріо Срна
Фото: shakhtar.com

Директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна заявив, що у клубі розглядають варіант із проведенням домашніх матчів групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 у Польщі.

"Ми провели у Польщі благодійний матч із "Лехією". Не виключено, що це була не остання гра нашого клубу у Польщі. Ваша країна так допомогла Україні, і ми маємо план, як вам віддячити", — цитує слова Срни видання Sportowe Fakty.

"Скажу прямо: "Шахтар" хоче проводити матчі Ліги чемпіонів у Польщі. Це було б своєрідною нашою подякою. Шкода, що польські клуби не грають у груповому раунді ЛЧ, але, якби ми могли "привезти" цей турнір до Польщі, я був би радий.

Думаю, що Варшава була б дуже добрим місцем. Польща чудово повелася по відношенню до України з першого дня російського вторгнення: вона прийняла у себе понад 2 млн українців, переважно жінок і дітей, які дуже потребували допомоги. Те, що ваша країна дала українцям, безцінно. Я можу лише багато разів висловити свою подяку", – заявив функціонер.

"Ми оцінюємо різні варіанти. Йдеться про наявність інфраструктурних об'єктів тощо. Але найголовніше, що поляки дуже нам допомагають. Будь-хто, хто може допомогти, намагається це зробити.

"Футбол, як і раніше, на другому місці, коли йдеться про Україну. Найголовніше, щоб війна закінчилася, щоби наші люди перестали вмирати. Ця війна має закінчитися. Звичайно, про футбол треба думати, але у правильних пропорціях.

Хоча, як я вже казав, ми здобули невелику перемогу над Росією на цій ниві. Я говорю про вихід "Шахтаря" до Ліги чемпіонів, зокрема за рахунок росіян. Нехай дивляться ігри на телевізорі", - зазначив Срна.

Нагадаємо, "гірники" здобули пряму путівку до групового раунду ЛЧ, у тому числі і завдяки відстороненню від єврокубків російських клубів.

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