Пятов став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Свій підсумковий матч групового етапу Ліги чемпіонів не доставив задоволення гравцям донецького "Шахтаря" – у протистоянні з "Шерифом" було досягнуто лише нічию – 1:1.

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов пропустив гол на 90+3 хвилині.

Проте для Пятова цей матч став історичним, 87-м у єврокубковому турнірі з урахуванням кваліфікаційних матчів.

І тим самим 37-річний воротар став рекордсменом команди за кількістю матчів у ЛЧ. Раніше рекорд належав колишньому партнеру Андрія, а нині директору клубу Даріо Срні, в активі якого 86 поєдинків.

Варто також зазначити, що серед українських футболістів за цим показником Пятов поступається лише Олександру Шовковському, на рахунку якого 109 ігор.

Раніше повідомляли, що "Шахтар" у матчі проти тираспольців установив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів.