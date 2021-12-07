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IFFHS назвала символічну збірну світу-2021

Більшість у ній – італійці.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила символічну збірну світу 2021 року. 

Найбільше в ній італійців – переможців Євро-2020 – троє.

Нам клубному рівні поза конкуренцією "Парі Сен-Жермен" – четверо його футболістів.

До команди кращих увійшли:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)

Захисники: Альфонсо Девіс (Канада, "Баварія"), Рубен Діаш (Португалія, "Манчестер Сіті"), Леонардо Боннуччі (Італія, "Ювентус") та Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Півзахисники: Кевін Де Брейне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Жоржіньо (Італія, "Челсі") та Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ).

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Роберт Левандовський (Польща, "Баварія") та Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед").

Григорій МухінГригорій Мухін
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