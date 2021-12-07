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Монзуль увійшла в п'ятірку кращих арбітрів-жінок 2021 року за версією IFFHS

Найкращою визнано француженку Фраппар.

Монзуль увійшла в п'ятірку кращих арбітрів-жінок 2021 року за версією IFFHS
Катерина Монзуль
Фото: dynamo.kiev.ua

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підтвердила авторитет української арбітрки Катерини Монзуль, включивши її в шортліст кращих суддів-жінок 2021 року.

Українка посіла у списку четверте місце, набравши за підсумками голосування 20 балів.

Першою третій рік поспіль стала француженка Стефані Фраппар, яка здобула 155 балів, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Друге місце дісталося росіянці Анастасії Пустовойтовій (60 балів), а замкнула п'єдестал представниця Швейцарії Естер Штаублі (25). У п'ятірку також потрапила бразилійка Едіна Алвес Батіста (15).

Зазначимо, що торік в аналогічному рейтингу Монзуль посіла третє місце.

Нагадаємо, цього року Монзуль відпрацювала в матчі відбору Чемпіонату світу-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів, а також у матчі жіночих збірних Китаю і Бразилії на олімпійському футбольному турнірі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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