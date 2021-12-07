Білий дім офіційно оголосив бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

США бойкотуватимуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Китаї, які відбудуться в лютому 2022 року. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

При цьому вона уточнила, що США не відправлять дипломатичних чи офіційних представників, а американські спортсмени братимуть участь у Іграх.

"Спортсмени з команди США мають нашу повну підтримку. Ми їх підтримуватимемо на 100%, вболіватимемо за них із дому", - зазначила Псакі.

Це рішення вона пояснила тим, що Китай, на думку США, порушує права людини у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Нагадаємо, у лютому 180 правозахисних організацій, які представляють тибетців, уйгурів, жителів Внутрішньої Монголії, Гонконгу та інших територій, закликали уряди найбільших країн бойкотувати зимову Олімпіаду в Пекіні.

США, а також Великобританія та Австралія і раніше говорили, що допускають можливість дипломатичного бойкоту пекінської Олімпіади у відповідь на дії китайської влади щодо уйгурів, але офіційно про своє рішення поки що оголосив лише Вашингтон.

"Зрозуміло, ми даємо їм самим право приймати рішення (долучатися до бойкоту чи ні. – LB.ua)", – пояснила Псакі.

Уйгури – це корінне мусульманське населення китайського регіону Сіньцзян. ООН у 2018 році опублікувала доповідь, згідно з якою в Китаї уйгурів відправляють у виправні табори, де змушують відмовитися від своїх мови, релігії та культури та хвалити комуністичну партію.

Крім того, китайська влада встановлює за межами таборів за ними тотальне стеження і залякує. Про такі правопорушення повідомляла не лише ООН, а й правозахисні організації та Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), який публікував секретні документи китайської влади.

У січні 2021-го США визнали репресії проти мусульман-уйгурів у Китаї геноцидом.

Натомість китайська влада заперечує звинувачення в геноциді та репресіях проти мирного населення. Офіційні особи Китаю стверджували, що в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі ведеться запекла боротьба з тероризмом і сепаратистами.

Держрада КНР заявила, що при цьому здійснюється всебічний захист прав мешканців регіону, задовольняються їхні «розумні релігійні потреби». Влада Китаю визнавала існування таборів перевиховання, але пояснила, що в них забезпечені комфортні умови проживання, а ув'язненим допомагають інтегруватися в китайське життя.

Востаннє США бойкотували московські Олімпійські ігри 1980 року. Тоді на Олімпіаду не поїхали як офіційні особи, так і спортсмени країни. У відповідь СРСР через чотири роки бойкотував літні Ігри в Лос-Анджелесі.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого.