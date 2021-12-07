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ЗМІ назвали ім’я ймовірного посла США в Україні

Вакантну посаду може обійняти експомічниця держсекретаря Бріджит Брінк.

ЗМІ назвали ім’я ймовірного посла США в Україні
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може обрати як кандидата на посаду американського посла в Україні досвідченого кадрового дипломата високого рангу Бріджит Брінк.

Про це з посиланням на джерела з числа колишніх та нинішніх американських високопосадовців пише Foreign Policy.

З 2019 року Брінк очолює американську дипломатичну місію у Словаччині. За президентства Барака Обами дипломатка була помічницею держсекретаря США у справах Європи і Євразії.

Як зазначає видання, рішення щодо Брінк наразі не ухвалено.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін. На цій посаді вона змінила Вільяма Тейлора.

У травні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп запропонував на посаду посла в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Наприкінці вересня комітет із закордонних справ Сенату США одноголосно підтримав його кандидатуру.

У січні 2021 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що адміністрація нового президента США Джо Байдена шукає іншого кандидата на посаду посла в Україні.

26 липня джерела видання ZN.UA повідомили, що двома головними кандидатами на цю посаду є Ентоні Годфрі та Деніель Розенблюм.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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