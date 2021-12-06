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Кличко привітав Збройні сили України з 30-ю річницею створення

Виклики загартували армію, вважає мер Києва.

Кличко привітав Збройні сили України з 30-ю річницею створення
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко привітав Збройні сили України з 30-ю річницею заснування. Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Збройним силам України виповнюється 30 років. Останні сім років стали випробуванням для нашої армії, яка протистоїть російському агресору. Але ці виклики загартували наших воїнів. Спонукали Україну створити сучасне військо, професійне та сильне. Кожен день ми дякуємо українським захисникам за мир в наших містах та селах. Ми підтримуємо наших воїнів і вважаємо їх справжніми героями! Та шануємо пам’ять тих, хто поклав життя за територіальну цілісність та незалежність України. Слава нашим героям!» – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 6 грудня в нашій державі відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон України "Про Збройні Сили України", яким встановлювалося це свято.

До 30-річчя ЗСУ Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим" запустили челендж "30 днів вдячності".

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