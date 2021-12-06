Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький та голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен підписали у Варшаві підсумковий документ за результатами засідання ХІ сесії Міжпарламентської асамблеї.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

Як зазначено у документі, Міжпарламентська асамблея Верховної Ради, Сейму і Сенату Польщі, Сейму Литви засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та спробу анексії Криму.

Окрім цього, Асамблея вимагає від РФ припинити військову агресію проти України, зупинити нарощування військового потенціалу на окупованих територіях і на кордонах з державою, повернути всі тимчасово окуповані українські території.

Фото: rada.gov.ua Фото: rada.gov.ua Фото: rada.gov.ua Фото: rada.gov.ua

Асамблея засуджує незаконне проведення Росією перепису населення в окупованому Криму і не визнає його результати. Україна, Польща та Литва також не визнають результати незаконних виборів до Держдуми РФ.

У документі міститься заклик до міжнародної спільноти посилити обмежувальні заходи та санкції проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Асамблея висловлює свою підтримку реформ в Україні та її прагнення до членства в Організації Північноатлантичного договору.

Водночас у підсумковому документі засуджується й білоруська влада за постійне та навмисне порушення прав людини, використання незаконної міграціїяк інструменту для створення штучної міграційної кризи на польсько-білоруському і литовсько-білоруському кордонах. Асамблея закликає білоруський режим негайно звільнити і реабілітувати політичних в’язнів, незаконно заарештованих або засуджених, припинити ескалацію на кордоні та зупинити потік нелегальної міграції через свою територію в сусідні країни.

Нагадаємо, упродовж 5-6 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук здійснює візит до Республіки Польща, де бере участь в XI сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.