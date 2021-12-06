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Україна має оскаржувати в міжнародних судах анексію Росією Азовського моря, - Порошенко

Лідер "ЄС" вважає, що президент повинен подати скаргу до Міжнародного трибуналу з морського права.

Україна має оскаржувати в міжнародних судах анексію Росією Азовського моря, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Україна має оскаржувати в міжнародних судах фактичну анексію Росією Азовського моря. Про це в інтерв´ю французькому виданню L’express сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко

«У листопаді 2018 року три українські кораблі були захоплені російськими військами в Керченській протоці. Після цієї історії жодне українське судно не може зайти в Азовське море, де розташований порт Маріуполя. Це неприпустимо», – обурився Порошенко.

«Український президент повинен подати скаргу до Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі, щоб засвідчити порушення Росією морського права та вимагати повернення українських рибалок і кораблів у ці води. Володимир Путін знову йде настільки далеко, наскільки може. На щастя, в цьому районі тепер присутні кораблі НАТО, щоб не дати йому анексувати і все Чорне море», – наголошує Порошенко. 

Експрезидент також застеріг Зеленського від прямих переговорів з Путіним без участі союзників. 

«Маючи певний досвід переговорів з Путіним, я вважаю його пропозицію йти на самоті, без підтримки європейців та американців, дуже наївною. Крім того, нам нема про що домовлятися, крім поваги до нашого суверенітету. На сході України відбувається не внутрішній конфлікт чи сепаратистський рух, а військова агресія з боку Росії. Його натхненником є Володимир Путін», – переконаний Петро Порошенко.

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