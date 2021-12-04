Україні потрібне летальне оборонне озброєння, - Порошенко

Президент Росії Володимир Путін має розуміти, що у разі посилення військової агресії проти України він отримає солідарну відсіч всього світу.

Про це в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він зазначив, що Україні потрібне летальне оборонне озброєння, а для Кремля – список "пекельних" санкцій, які будуть запровадженні у разі наступу.

"Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п’ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Ми здатні захистити свою землю самі, але нам безумовно потрібна оборонна зброя та «пекельні» санкції проти Росії сьогодні, якщо агресія продовжуватиметься", – наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що Україні потрібна підтримка з боку ЄС та США на шляху реформ.

"Нам безумовно необхідна єдність усього Вільного світу. У цій ситуації нам потрібен сильний та єдиний голос для дипломатичного тиску на Росію. І в такому разі немає сумнівів, що ми досягнемо успіху... Якщо ви запитаєте мене, чи можна очікувати, що Путін піде на нову загострення війни, я відповім так: ніхто не знає, тому що Путін і сам не знає, чи піде він далі чи ні. Це залежатиме від того, наскільки ефективним, наскільки сильним та наскільки об’єднаним буде Вільний світ", – говорить Порошенко.

"Думаю, що саміт між Путіним та Байденом – це було абсолютно правильним рішенням. Єдиний голос України і НАТО – теж абсолютно правильне рішення. І збільшення підтримки України оборонною зброєю – абсолютно правильне рішення також. Думаю, що всередині України, незважаючи на те, що як лідер опозиції ми нині маємо певні внутрішні дискусії з чинним президентом Зеленським, я не маю сумнівів, що нам треба бути обʼднаними для захисту наших цінностей, нашої європейської інтеграції та суверенітету. Ніяких сумнівів", – додав лідер "Євросолідарності".

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

За даними німецького видання Bild, Російська Федерація розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.