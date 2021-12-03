Зеленський доручив Кабміну збільшити науково-дослідний флот України

Президент хоче відремонтувати те, що можна, і побудувати нові судна.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів збільшити науково-дослідний флот України.

Про це повідомляється в указі №617/2021, яким Зеленський постановив протягом трьох місяців розробити план заходів з відновлення та розвитку морських наукових досліджень.

Уряд повинен переглянути Державну цільову науково-технічну програму проведення досліджень в Антарктиці з урахуванням появи в України власного криголама "Ноосфера" та проаналізувати діяльність існуючих науково-дослідних установ з метою дублювання їх функцій та підвищення їх ефективності.

Особливу увагу Зеленський приділив розвитку наукового флоту. Він запропонував провести інвентаризацію наявних суден, які не експлуатуються, відремонтувати ті, які придатні для відновлення, і протягом 2022-2030 років побудувати нові.

Крім того, Зеленський запропонував протягом 2022-2023 відновити та побудувати нові лабораторії для науковців, відновити проходження студентами практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах тощо.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Зеленський заявив, що Україна планує сформувати флот із 36 наукових суден.

Зараз до нього входять куплений у Великобританії криголам "Ноосфера", подароване Бельгією науково-дослідне судно "Борис Александров" та дослідницьке судно "Володимир Паршин", яке стоїть на ремонті.