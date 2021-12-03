Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
ГоловнаПолітика

Зеленський доручив Кабміну збільшити науково-дослідний флот України

Президент хоче відремонтувати те, що можна, і побудувати нові судна.

Зеленський доручив Кабміну збільшити науково-дослідний флот України
Фото: menr.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів збільшити науково-дослідний флот України.

Про це повідомляється в указі №617/2021, яким Зеленський постановив протягом трьох місяців розробити план заходів з відновлення та розвитку морських наукових досліджень.

Уряд повинен переглянути Державну цільову науково-технічну програму проведення досліджень в Антарктиці з урахуванням появи в України власного криголама "Ноосфера" та проаналізувати діяльність існуючих науково-дослідних установ з метою дублювання їх функцій та підвищення їх ефективності.

Особливу увагу Зеленський приділив розвитку наукового флоту. Він запропонував провести інвентаризацію наявних суден, які не експлуатуються, відремонтувати ті, які придатні для відновлення, і протягом 2022-2030 років побудувати нові.

Крім того, Зеленський запропонував протягом 2022-2023 відновити та побудувати нові лабораторії для науковців, відновити проходження студентами практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах тощо.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Зеленський заявив, що Україна планує сформувати флот із 36 наукових суден.

Зараз до нього входять куплений у Великобританії криголам "Ноосфера", подароване Бельгією науково-дослідне судно "Борис Александров" та дослідницьке судно "Володимир Паршин", яке стоїть на ремонті.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також