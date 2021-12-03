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Кабмін звільнив третього за три місяці заступника міністра енергетики

Максим Немчинов перебував на посаді з липня 2020 року.

Кабмін звільнив третього за три місяці заступника міністра енергетики
Максим Немчинов
Фото: facebook/European Business Association

Кабінет міністрів звільнив Максима Немчинова з посади заступника міністра енергетики України.

Рішення ухвалено в четвер, 2 грудня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Немчинов працював заступником міністра енергетики з липня 2020 року. На посаді заступника міністра працював над розробленням Концепції реформування вугільної галузі, напрацюванням механізмів впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Також входив до Наглядової ради НЕК "Укренерго".

У 2011-2014 роках Немчинов керував відділом з питань реформування вугільної галузі у департаменті реструктуризації вугільної промисловості Міненерго. З 2018 року обіймав посаду державного секретаря міністерства.

У вересні уряд звільнив з посади заступника Олексія Куракова. Він прийшов на посаду наприкінці травня 2021 року в команді Германа Галущенка. У Міненерго відповідав за вугільний напрямок.

У жовтні Кабмін звільнив ще одного заступника міністра енергетики – Євгена Владімірова, котрий відповідав за цифровізацію. Був призначений на посаду заступника голови Міненерго у листопаді 2020 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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