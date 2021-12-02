Ексрадник Вітренка Маврикій Калугін отримав нову посаду

Член правління "Нафтогазу", колишній радник голови НАК Юрія Вітренка Маврикій Калугін став головним виконавчим директором "Групи Нафтогаз".

Сергій Боєв, який до цього був начальником департаменту стратегії та бізнес-аналітики НАК "Нафтогаз України", обійняв посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу "Групи Нафтогаз".

Кадрові зміни відбулися 26 листопада 2021 року, повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

На посаді головного виконавчого директора Маврикій Калугін відповідатиме за підвищення темпів розвитку та забезпечення прибутковості "Нафтогазу", координуватиме роботу з пошуку нових бізнес-можливостей, забезпечуватиме реалізацію інвестиційної політики компанії.

"Також у периметрі відповідальності Маврикія Калугіна будуть питання операційних стандартів охорони та продуктивності праці на підприємствах Нафтогазу", – окреслили в компанії обов’язки нового виконавчого директора.

Сергій Боєв очолив корпоративну функцію "Стратегія та бізнес-аналітика «Групи Нафтогаз»". Він організовуватиме та координуватиме роботу з розробки корпоративної стратегії та консолідованого бізнес-плану Групи, діяльність аналітичної функції та управління інвестиціями "Нафтогазу".

"Він, зокрема, відповідатиме за портфельне управління бізнесами та активами Групи Нафтогаз. Сергій також буде здійснювати впровадження нових перспективних напрямів діяльності, зокрема напрямів зеленої енергетики, включаючи залучення партнерів та необхідних ресурсів для перетворення таких напрямів у нові бізнеси Нафтогазу", – розповіли у компанії.

Боєв приєднався до команди Нафтогазу в ролі директора з розвитку бізнесу АТ "Укргазвидобування", де здійснював управління стратегічним та бізнес-плануванням, розробкою системи управління ефективністю тощо. До того він працював у консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, а також в інвестиційних банках JP Morgan Chase та Credit Suisse.

Калугін з червня 2021 року працював у "Нафтогазі" на позиції радника голови правління з питань видобутку, наприкінці вересня уряд призначив його членом правління "Нафтогазу".

Протягом попередніх п’яти років Калугін працював в ПАТ "Укрнафта" на посадах радника голови наглядової ради з видобутку, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки.

Раніше він також займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas.

Освіту Калугін отримав в університеті Айдахо, він є громадянином США.