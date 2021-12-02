​​Голова Мінфіну: Кошти в Бюджеті-2022 на субсидії повністю покриють потреби громадян

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що кошти, які в Бюджеті на 2022 рік закладені на субсидії населенню, повністю покриють потреби громадян.

Про це він розповів в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Перехідних цього року дев'ять... Загальна сума на наступний рік - 38. Тобто додайте 9 до 38, і ви отримаєте субсидію, яка на весь опалювальний сезон покриває всю потребу для громадян, які потребують субсидії", - сказав міністр.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2021 рік, що передбачають спрямування додаткових 12 млрд гривень на субсидії. Спочатку уряд подав проєкт бюджету із видатками на субсидії у 34 млрд грн, а під час першого читання в парламенті їх вирішили збільшити до 38,4 млрд грн.

Сьогодні, 2 грудня, Рада ухвалила бюджет-2022 у другому читанні і в цілому.

Наразі заплановані на 2022 рік видатки на субсидії є меншими, ніж ті, що реально знадобилися українцям у 2021 році. Як зазначають у Рахунковій палаті, у разі подорожчання комунальних послуг, зокрема за рахунок зростання ціни на газ, і збільшення кількості субсидіантів "посилюються ризики необхідності перегляду таких видатків".

Втім, як зазначав Марченко, в уряді вважають, що виділених коштів буде достатньо для виплати субсидій, а у разі, як не вистачить, уряд попросить парламент переглянути ці видатки - як і цього року.