Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців

Громадяни без додатку "Дія" також отримають гроші, але пізніше.

Повністю щеплені українці зможуть витратити нараховану їм 1000 гривень лише протягом чотирьох місяців. У разі невикористання коштів вони повернуться назад державі.

Про це у відеоблозі розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Виплату в 1000 гривень зможуть отримати всі повнолітні громадяни України, які зробили два щеплення від ковіду. Як підтвердження цьому використовується зелений сертифікат у поратлі "Дія". Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки", – зазначив він.

Щеплені громадяни без "Дії" також зможуть отримати кошти, але пізніше. Цю альтернативу нині допрацьовують.

Точний перелік послуг, за які можна буде розплатитися цими грошима, ще формується, але серед планів – авіа- та залізничні квитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів, квитки в кіно, театри, музеї, купівля книг.

"Вивести гроші на іншу картку чи використати їх інакше неможливо", – додав він.

Ця 1000 гривень не буде оподатковуватись і не завадить субсидіям.

Голосувати за законопроєкт про спрямування коштів на виплати вакцинованим у Верховній Раді будуть вже сьогодні. Програма має запрацювати з 19 грудня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія".

Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України. Програма має реалізовуватися за рахунок спеціально створених віртуальних платіжних карток в "Дії".

В уряді повідомили, що цього року на проєкт виділяють 3 млрд грн (законопроєктом № 6297), а розпорядником коштів буде Міністерство економіки. На наступний рік виділять ще 3 млрд.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністерство цифрової трансформації зараз доопрацьовує механізм виплати, щоб унеможливити шахрайство, зловживання та махінації. Він також наголосив, що приймаючи рішення про виплату за щеплення, було враховано досвід європейських країн.