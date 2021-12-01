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Мінімальна пенсія в Україні зросла до 2 600 гривень

Мінекономіки відзвітувало про десяте підвищення пенсій за 2021 рік.

Мінімальна пенсія в Україні зросла до 2 600 гривень
Фото: EPA/UPG

З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія в Україні зросла до 2600 гривень. У Міністерстві економіки зазначили, що це десяте підвищення пенсій за цей рік.

Як пояснили у міністерстві, перерахунок пенсії з двох підстав:

  • з 1 грудня збільшився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1854 грн до 1934 грн;
  •  зросла мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6 500 грн.

У зв’язку з цим з 1 грудня:

  • збільшиться на 200 грн з 2 400 до 2 600 грн мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють;
  • збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та одержують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють;
  • збільшуються надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги);
  • збільшиться максимальний розмір пенсії.

У Мінекономіки нагадали, що з 1 жовтня 2021 року були підвищені пенсії на 400 грн особам віком від 75 до 80 років з встановленням для них мінімальної пенсійної виплати 2 500 грн.

У березні проіндексували пенсії на 11% та вперше підвищили в липні новопризначені пенсії.

З липня збільшили пенсії на 2 000 грн для окремих категорій військових пенсіонерів та мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16 %) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн).

Згідно з календарем підвищення пенсій на 2022 рік, зокрема передбачається індексація пенсій; встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 000 грн особам віком старше 70 років із встановленням доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком від 70 до 75 років; підвищення надбавок, доплат до пенсій.

Очікується, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії становитиме 4 533 грн. Порівняно з 2020 роком збільшення складе 940 грн, або 26 %.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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