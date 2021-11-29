"Слуга народу" наполягатиме на розгляді законопроєкту про накопичувальну пенсію, – Шуляк

Також партія хоче винести на розгляд проєкти про жорстке покарання за корупцію в ЗСУ та про підвищення зарплат освітянам.

Партія "Слуга народу" збирається внести на розгляд парламенту щонайменше три законопроєкти із передвибочої програми, які не були реалізовані. Очікується, що "слуги" голосуватимуть за них всім складом депутатської фракції, повідомила нова очільниця політсили Олена Шуляк в інтерʼю LB.ua.

Перший такий законопроєкт – запровадження жорсткого покарання за корупцію в Збройних сил і Міноборони. За словами очільниці партії, це є вимогою виборців, що зафіксована в програмі партії.

"Друге – це те, що ми обіцяли нашим освітянам: повинні бути зрозумілі програми підвищення заробітної плати. Якщо на наступний рік ми передбачили в бюджеті підвищення заробітних плат для працівників медичної системи, то з освітянами не так добре. Зрозуміло, що бюджет не може охопити всі витрати, які потрібно робити в країні, але стратегічне розуміння, програма має бути", – зазначила вона.

Третій законопроєкт – пенсійна реформа, зокрема щодо другого рівня накопичувального страхування.

"Є комітет. У комітеті напрацьовано законопроєкт. Його відправили на повторне перше читання. Переробили, погодили з Міністерством фінансів, з усіма стейкхолдерами, хто має стосунок до цієї реформи. Але він не розглядається комітетом, не виноситься до зали. Звичайно, що комітет складний – там і представники «Батьківщини», і Наталія Королевська з ОПЗЖ. Звичайно, в опозиції завжди буде своє бачення таких чутливих соціальних тем. Але якщо в нас у програмі зафіксовано ухвалення пенсійної реформи, чи «другої пенсії», потрібно до неї більш рішуче йти. Якщо треба – переконувати фракцію. Якщо треба – працювати на рівні комітету чи уряду. Я хотіла б, щоб ми цей процес інтенсифікували", – повідомила Олена Шуляк.

Законопроєкт про накопичувальний рівень пенсійного страхування був відправлений на повторне перше читання у квітні цього року.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що саме через відсутність накопичувального рівня українці мають такі низькі пенсії. За його словами, початок зпровадження цього рівня буде за рахунок держави.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що пенсійна система в нинішньому вигляді наближається до колапсу. "Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто", – заявив він.

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.