У Саакашвілі діагностували посттравматичний стресовий розлад

Лікарі вважають, що експрезидент може бути присутнім на завтрашньому суді.

Консиліум лікарів діагностував у експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Про це після відвідин військового шпиталю у Горі повідомила журналістам керівниця консиліуму Маріам Джішкаріані, передає ТАСС.

"За попередніми результатами, про які ми можемо вже говорити, у пацієнта підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що пов'язано із перебуванням у в'язниці та фактами насильства", - розповіла Джишкаріані.

Крім того, пацієнт має неврологічну симптоматику.

"Ви знаєте, що йдеться також про енцефалопатію Верніка, що є наслідком голодування", - додала керівниця консиліуму лікарів.

За її словами, Саакашвілі потребує стаціонарного мультидисциплінарного реабілітаційного лікування.

Водночас Джишкаріані стверджує, що Саакашвілі не має такого психічного розладу, який би не дозволив йому бути присутнім на суді 29 листопада, повідомляє Ехо Кавказу.

"Він сам ухвалить рішення про присутність на судовому процесі, він не має такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - сказав Джишкаріані.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе також заявив, що політик зможе бути присутнім на завтрашньому судовому процесі.

"Останнє слово належить самому президентові. Напевно, буде висновок усіх трьох комісій, що має бути враховано Мін'юстом. Я не можу вам сказати, яким чином буде зіставлено ці три комісії. Наскільки мені відомо, держкомісія сказала, що він може бути присутнім. Висновок комісії [Народного захисника Ніно] Ломджарія, наскільки я знаю, такий самий, і те саме говорить комісія центру «Емпатія». Свій висновок мають надати лікарі, а не уряд чи опозиція", - додав Кіпшидзе.

20 листопада Саакашвілі після 50-денного голодування почав уживати їжу. Лікарі оцінювали його стан як важкий, але стабільний.

Голодування Михайло Саакашвілі вирішив перервати після згоди влади перевести його до Горійського військового шпиталю Міноборони.

Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади. 1 жовтня його затримали.

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Після погіршення стану Саакашвілі його силою перевели до тюремної лікарні. На поширеному Спеціальною пенітенціарною службою відео видно, як її співробітники застосовують до Саакашвілі фізичну силу та завдають тілесних ушкоджень.

18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели до реанімації. 19 листопада група лікарів, створена омбудсманом Грузії, виявила у Саакашвілі розлад мозку, який може призвести до коми і смерті.