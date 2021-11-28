Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації.

Петиція №22/125566-еп була зареєстрована 2 листопада. 11 листопада, за 83 дні до завершення збору голосів, петиція зібрала понад 25 тис. підписів. На час виходу новини звернення до президента, ініційоване одеським активістом Сергієм Стерненком, підписало 26 828 українців.

Відповідь оприлюднено на сайті президента.

Голова держави подякував всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. Він зазначив, що на тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою.

Володимир Зеленський нагадав, що від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

Президент уточнив, що серед таких заходів, зокрема, ініційоване в 2015 році зупинення дії окремих положень угоди між урядами України та РФ про безвізові поїздки громадян України та Росії, а також скасування можливості в'їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей молодше 14 років).

Крім того,з 1 січня 2018 року Державна прикордонна служба України запровадила фіксацію біометричних даних іноземців, зокрема громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що передбачає, зокрема, сканування відбитків пальців.

"Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, зокрема громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і вживають додаткових заходів з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку", - йдеться у відповіді.

За словами Зеленського, запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів і можливих соціальних наслідків нововведень.

З огляду на це президент надіслав петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Данілову та главі Служби безпеки України Івану Баканову "з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".

Нагадаємо, у жовтні необхідну кількість підписів набрала петиція з вимогою повної заборони концертів артистів із Росії до повернення Криму у склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами. Її автором є продюсер Ігор Кондратюк.

Президент Володимир Зеленський відповів, що попросив голову уряду, секретаря РНБО та голову СБУ опрацювати пропозиції щодо заборони концертів російських артистів в Україні та питання удосконалення системи їх організації і проведення. Про рішення з цього питання наразі не повідомляли.