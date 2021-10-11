Петиція за заборону концертів артистів із Росії набрала достатнього голосів для розгляду президентом

У ній стверджується, що любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром.

Петиція за повну заборону на території України концертів артистів із Росії набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

Автор петиції під назвою "Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами" - продюсер Ігор Кондратюк. Її розмістили на сайті президента 21 вересня 2021 року.

Станом на ранок 11 жовтня, вона зібрала вже 25 348 голосів з 25 000 необхідних, хоча до завершення голосування залишилося ще 72 дні.

"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", - наголосив Кондратюк.

Він зазначив, що любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром.

"Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців", - вважає автор петиції.

Виключення для заборони Кондратюк пропонує зробити лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців", - зазначив автор.

Нагадаємо, електронна петиція, адресована президенту, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошується президентом.

Нагадаємо, в квітні російський репер Моргенштерн під час прямого ефіру в Instagram зізнався, що йому "страшно їхати в Україну".

У серпні російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну на три роки. У січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.

Російським артистам забороняють в'їзд в Україну, як правило, за незаконне відвідування (всупере українському законодавству) окупованого Росією Криму, а також за підтримку війни проти України.