Україна ​поновила залізничне сполучення з п'ятьма країнами ЄС

"Укрзалізниця" поновила міжнародне сполучення з 5 європейськими країнами.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, пасажири можуть подорожувати до:

Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чієрна над Тисом;

Угорщини та Австрії (поїзд Київ - Будапешт - Відень);

Молдови (поїзд Одеса - Кишинів);

Польщі (поїзд Київ - Перемишль).

Також, як повідомлялося раніше, 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ - Перемишль (Польща).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі - також на офіційному сайті booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, залізничне сполучення між Україною та Польщею було призупинене на початку пандемії коронавірусної хвороби - у березні 2020 року.