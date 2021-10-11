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Україна ​поновила залізничне сполучення з п'ятьма країнами ЄС

"Укрзалізниця" відновлює пасажиропотік на міжнародних напрямках.

Україна ​поновила залізничне сполучення з п'ятьма країнами ЄС
Фото: Олександр Рудоманов

"Укрзалізниця" поновила міжнародне сполучення з 5 європейськими країнами.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, пасажири можуть подорожувати до:

  • Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чієрна над Тисом;
  • Угорщини та Австрії (поїзд Київ - Будапешт - Відень);
  • Молдови (поїзд Одеса - Кишинів);
  • Польщі (поїзд Київ - Перемишль).

Також, як повідомлялося раніше, 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ - Перемишль (Польща).

Квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі - також на офіційному сайті booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, залізничне сполучення між Україною та Польщею було призупинене на початку пандемії коронавірусної хвороби - у березні 2020 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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