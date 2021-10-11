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Російські найманці 10 разів відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці 10 разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів. Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців немає. На збройні провокації бойовиків наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Нагадаємо, впродовж суботи, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

У неділю, 10 жовтня російські найманці два рази порушили режим припинення “тиші”.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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