Прощання з нардепом Поляковим відбудеться завтра у Чернігові

Прощання з народним депутатом Антоном Поляковим відбудеться у понеділок, 11 жовтня у Чернігові.

Про це йдеться на його Facebook-сторнці.

Прощання розчочнеться о 10:00 у Чернігівському обласному філармонійному центрі на проспекті Миру, 15.

Нагадаємо, 33-річний Поляков помер в ніч на 8 жовтня. Депутат втратив свідомість на задньому сидінні автомобіля таксі. Водій машини розказав, що підібрав депутата за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. В машині Полякову стало зле, у нього почалася нудота.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, але реанімаційні заходи результату не дали і чоловік помер.

Було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлено причину смерті Полякова - гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

Поліція схиляється до версії природної смерті, але не виключає отруєння Полякова.

Депутатка Верховної Ради Галина Янченко заявила, що токсикологічна експертиза виявила у тілі Полякова сліди алкоголю і метадону.

Депутата Полякова було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу". В листопаді 2019 року його разом з Ганною Скороход виключили з фракції, після чого він увійшов до складу групи "За майбутнє".