Артист московського Большого театру, 37-річний Євген Кулеш загинув на сцені під час зміни декорацій у виставі "Садко".

Вважається, що Кулеш відійшов у неправильному напрямку й потрапив під декорацію, яка вдарила його по голові. Артисти трупи почали кричати: “викличте швидку, тут кров”.

Завісу опустили, виставу негайно припинили, а глядачі залишили зал.

Кулеш помер ще до приїзду “швидкої допомоги”.

За інформацією глядачів, вони спочатку подумали, що інцидент був частиною вистави.

Фото: mymsk.online

Московські слідчі з'ясовують обставини загибелі актора, пише interfax.ru. Представник столичної прокуратури також повідомила про початок перевірки.

Кулеш був артистом Большого театру з 2002 року,

Водночас ЗМІ повідомляють, що театр має великі проблеми з технікою безпеки.

Це не перший трагічний випадок, який стався у всесвітньо відомому театрі, пише bbc.com. Так, у липні 2013 року у театрі загинув старший скрипаль, впавши в оркестрову яму. Віктор Седов грав в оркестрі театру впродовж чотирьох десятиліть.