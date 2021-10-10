Артист московського Большого театру, 37-річний Євген Кулеш загинув на сцені під час зміни декорацій у виставі "Садко".
Вважається, що Кулеш відійшов у неправильному напрямку й потрапив під декорацію, яка вдарила його по голові. Артисти трупи почали кричати: “викличте швидку, тут кров”.
Завісу опустили, виставу негайно припинили, а глядачі залишили зал.
Кулеш помер ще до приїзду “швидкої допомоги”.
За інформацією глядачів, вони спочатку подумали, що інцидент був частиною вистави.
Московські слідчі з'ясовують обставини загибелі актора, пише interfax.ru. Представник столичної прокуратури також повідомила про початок перевірки.
Кулеш був артистом Большого театру з 2002 року,
Водночас ЗМІ повідомляють, що театр має великі проблеми з технікою безпеки.
Це не перший трагічний випадок, який стався у всесвітньо відомому театрі, пише bbc.com. Так, у липні 2013 року у театрі загинув старший скрипаль, впавши в оркестрову яму. Віктор Седов грав в оркестрі театру впродовж чотирьох десятиліть.