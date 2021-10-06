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Тіна Тернер продала права на свої пісні компанії BMG

Вартість угоди оцінюється у 50 млн доларів.

Тіна Тернер продала права на свої пісні компанії BMG
Фото: EPA/UPG

Тіна Тернер продала права на свої пісні. Дискографія 81-річної співачки, до якої входять такі хіти, як What's Love Got to Do with It і The Best, обійшлася музичній компанії BMG, за даними джерел BBC, приблизно у 50 млн доларів.

Угода передбачає, що BMG також набуває права на ім'я, образ та імідж Тіни Тернер для майбутніх спонсорських та рекламних кампаній.

Співачка, яка вже завершила свою кар'єру, висловила впевненість, що її музика тепер знаходиться "у надійних руках".

Тіна Тернер - володарка дванадцяти премій Греммі. Вона входить до числа найвидатніших музикантів усіх часів та вважається "королевою рок-н-ролу".

BMG - частина медіаконгломерату Bertelsmann, якому належить європейський телемовник RTL та видавництво Penguin Random House. Компанія уже представляє чи володіє правами на роботи багатьох зірок, у тому числі Міка Джаггера і Кіта Річардса, Джона Леннона і Рінго Старра, Iron Maiden, Курта Кобейна, Девіда Боуї.

Нагадаємо, що раніше цього року права на свої пісні продали, зокрема, Ніл Янг, Боб Ділан та Шакіра.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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