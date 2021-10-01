​Скарлетт Йоганссон і Disney владнали конфлікт навколо зарплати акторки за роль у "Чорній вдові"

Акторка Скарлетт Йоганссон та Walt Disney Co. владнали конфлікт навколо зарплати акторки за роль Чорної вдови в однойменному фільмі студії Marvel.

Bloomberg пише, що умови угоди не розголошуються, але обидві сторони опублікували миролюбні заяви.

"Я щаслива, що ми владнали наші розбіжності. Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми разом робили протягом багатьох років, і задоволена творчою співпрацею з нашою командою. Я сподіваюся на її продовження в майбутньому", - заявила акторка.

В Disney також задоволені домовленістю з Йоганссон.

"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися зі Скарлет Йоганссон з приводу "Чорної вдови". Ми цінуємо її внесок у кінематографічний всесвіт Marvel та сподіваємося на спільну роботу над низкою майбутніх проєктів, включаючи діснеївську "Вежу жаху", - заявив голова Disney Studios Алан Бергман.

У кінці липня Йоганссон подала до суду на Disney через те, що фільм "Чорна вдова" вийшов на стримінговому сервісі Disney+ одночасно з релізом у кінотеатрах. Її зарплата залежала від касових зборів блокбастера, але через доступність в інтернеті він провалився у прокаті.

Судовий позов привернув увагу громадськості до того, як актори, режисери та інші працівники кіноіндустрії отримують зарплату в епоху стримінгу. Багато з них отримують виплати, прив'язані до продажу квитків, тому популярність потокового відео та закриття кінотеатрів під час локдаунів зменшила їхні доходи.