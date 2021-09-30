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В Києві відкриється виставка клаптикового шиття

Виставка триватиме до 10 жовтня.

В Києві відкриється виставка клаптикового шиття

1 жовтня 2021 року, о 15:00, у Великій лаврській дзвіниці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» відбудеться відкриття виставки клаптикового шиття України в рамках Фестивалю печворку України – 2021.

Уперше в історії українського печворку організаторами зібрано рекордну кількість робіт від рекордної кількості учасників, а саме: 190 робіт від 79 майстрів з Києва та регіонів України. До того ж, уперше в Україні буде експонована спеціальна міжнародна колекція квілтів у рамках співпраці з Європейською Асоціацією Печворку. Цього року Фестиваль печворку України приймає на своєму майданчику 60 квілтів від майстрів з 19 країн.

Фестивалем також представлено роботи майстринь, які впродовж багатьох років популяризують український печворк у світі:

 

1. Лашко Наталія, квілт «Йшла до нього, наче місячна царівна»: переможець фестивалю в Х’юстоні (США) – 2019 в номінації «Відкриття року»;

2. Сафонова Наталія, квілт «Дивосвіт» за мотивами Марії Приймаченко: учасниця фестивалю в Х’юстоні (США) – 2019;

3. Катасонова Аліса, квілт «Колір життя»: учасниця фестивалю в Бірмінгемі (Великобританія) – 2018.

 

У рамках Фестивалю печворку України презентовано спеціальні експозиції:

 

- Батік-квест – клубний проєкт 2018–2019 рр.

 

- Recycled – спеціальний проєкт Європейської Асоціації Печворку, експозиція українських майстрів 2020–2021 рр.

 

- Спеціальний клубний проект «Листівка до 30-ої річниці Дня Незалежності України».

 

- «Східний вітер» – авторський проєкт спільноти майстрів з японського печворку 2020–2021 рр.

 

Виставка триватиме з 1 по 10 жовтня 2021 року, з 10:00 до 18:00, у Великій лаврській дзвіниці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» (м. Київ, вул. Лаврська, 9).

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