Як пройти до бібліотеки? Життя і біль великих бібліотек Києва

Очікуючи на перегляд бюджету та ймовірний новий локдаун, LB.ua розпитав у працівників найбільших наукових і публічних бібліотек Києва про те, як їм живеться в пандемічні часи, про проблеми сучасних українських книгозбірень і про те, як підтримувати інтерес читачів до паперових книг у добу масової цифровізації.

Поки що є надія, що щось може змінитися – за словами народної депутатки Євгенії Кравчук, варіант бюджету є пропозицією Міністерства фінансів, яку будуть допрацьовувати профільні комітети Верховної Ради. Інститут книги вже підрахував , що для забезпечення новими книжками українських видавництв усіх бібліотек потрібно 300 млн грн. Їх у державному бюджеті поки що не знаходиться. На відміну від додаткових 15 млрд грн на ремонт доріг.

Держбюджет на 2022 рік ніби підкреслює саме цей останній пункт. Для реалізації будь-якої стратегії потрібні матеріальні засоби. Утім народна депутатка ВРУ Інна Совсун у своєму фейсбуці наводить таку статистику : «У бюджеті на 2022 рік на бібліотечні закупівлі закладено 0 грн. Нуль… У 2018 було 121 млн грн, у 2019 – вже 87 млн грн, 2020 – 48 млн грн, 2021– 50 млн грн. Останні роки цього вистачало на книжки для трохи більше ніж 600 бібліотек. Тоді як в Україні 15 тис. бібліотек, якими користується 12 млн читачів і читачок».

Стратегія УІК — не перша спроба покращити стан українських бібліотек, принаймні на папері. Ще у 2016 році Кабмін ухвалив розпорядження про Стратегію розвитку бібліотечної справи до 2025 року. У ній зазначалося, що бібліотечна мережа в Україні нараховує 40 тис. бібліотек державної та комунальної власності, а також відомчого підпорядкування (тобто разом із технічними, медичними, сільськогосподарськими та бібліотеками НАН). Лише 21% з цих книгозбірень мали доступ до інтернету — саме невідповідність технічного забезпечення в цьому документі й називають однією із серйозних проблем галузі. Крім того, серед них також називають і «недооцінку ролі бібліотек у суспільних перетвореннях та забезпеченні прав і свобод людини».

У березні МКІП разом з Українським інститутом книги презентував Стратегію розвитку читання на 2021–2025 роки. За дослідженнями УІК, читання як спосіб проведення дозвілля посідає 9 місце — після перегляду телебачення, соціальних мереж і різноманітних хобі. Лише 8 % українців читають щодня. Втрачають свою роль для суспільства й бібліотеки — у Стратегії зазначається, що бібліотек стає менше, а їхні фонди поповнюються рідше. Для того, щоб промотувати читання на державному рівні та підвищувати рівень читацької обізнаності населення, зокрема, у Стратегії планують оновлення 1000 публічних і 1000 шкільних бібліотек по всій Україні.

По всьому світу бібліотеки давно стали не лише книгозбірнями в класичному сенсі, а місцями для рекреації, водночас відкритими просторами для навчання та роботи. Стереотипно (і, на жаль, частково правдиво) вважається, що українські бібліотеки застрягли десь у минулому — із суворими «наглядачками» при вході, бюрократією в оформленні читацьких квитків і відсутністю сучасних електронних каталогів. Тобто існують абсолютно полярно до хоча б якоїсь відкритості та привітності.

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Фото: wikimapia.org

Головна всеукраїнська бібліотека насторожує розмахом радянської модерної будівлі. На вході зустрічає охоронниця — сувора під стать будови. Хоча Ольга Василенко, директорка Інституту бібліотекознавства НБУВ, розповідає, що стереотип про строгість книгозбірень залишився ще з радянського часу – тоді охочих записатися та взяти книгу було дуже багато, і бібліотека орієнтувалася на обслуговування тих категорій читачів, діяльність яких була пов’язана з науковою роботою, освітою чи підвищенням фахового рівня. Зараз же, відповідно до правил закладу, усі громадяни України, які досягли повноліття, можуть стати читачами Вернадки.

Фонд закладу становить майже 16 млн одиниць. НБУВ звертає увагу і на цифрові науково-інформаційні ресурси: електронну бібліотеку, загальнодержавну реферативну базу даних “Україніка наукова”, проблемно-тематичні та спеціалізовані бібліографічні бази даних. Згідно з останніми даними, на сайті НБУВ зареєстровано більше ніж 5 млн ip-адрес користувачів цих ресурсів з усього світу.

Фото: Макс Требухов

На час майже всього карантину бібліотека була зачиненою для відвідувачів, однак ті, хто має читацький, могли користуватися абонементом. Для усіх охочих установа відчинилася лише після останніх послаблень наприкінці весни цього року. Обслуговування на час локдауну тривало у віддаленому режимі: працівники надавали інформаційні довідки за запитами користувачів і методичні консультації, готували книжкові виставки та онлайн-заходи. НБУВ долучилася і до програми «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці», у межах якої відвідувачі закладу могли доєднатися до «Книжкового Арсеналу» онлайн зі стін установи.

Читачі почали більше звертатися до електронних ресурсів установи — на 20% збільшилася відвідуваність вебпорталу бібліотеки порівняно з минулим роком. Оскільки на час локдауну велося багато робіт, пов’язаних з електронними ресурсами та базами даних, більш помітною стала проблема невідповідності технічних ресурсів сучасним вимогам, говорить пані Василенко. Наголошує, що це проблема не лише бібліотеки Вернадського, а й переважної частини бібліотек в Україні.

Фото: Макс Требухов

Також серйозні труднощі пов’язані з браком кадрів – формування потужних науково-інформаційних ресурсів, якісне обслуговування користувачів, робота з фондом, його дослідження та збереження, виконання реставраційних та інших робіт потребують працівників певного рівня. І хоча, за даними на 2016 рік, щороку заклади освіти України випускають до 420 бібліотечних фахівців, працювати до книгозбірень йдуть одиниці — через мінімальну заробітну плату (навіть у таких провідних установах, як Вернадка) та відсутність сучасної комп'ютерної техніки і ліцензійного програмного забезпечення для роботи. Загалом у НБУВ наразі працює більше 600 бібліотекарів.

Фото: day.kyiv.ua

Причиною проблем галузі пані Василенко називає недостатньо збалансовану політику у сфері бібліотечної справи та відсутність потрібного фінансування стратегічних програм державного рівня. Увага Міністерства культури та інформаційної політики України спрямована, перш за все, на розвиток і підтримку публічних бібліотек, що перебувають у їхній зоні опікування, тоді як бібліотеки інших систем і відомств (Вернадка підпорядкована НАНУ — Ред.) цієї підтримки не відчувають.

Повернути велику кількість читачів до стін книгозбірень можна переформатуванням бібліотечного простору, впровадженням автоматизації бібліотечних процесів і телекомунікацій у систему обслуговування, активною різновекторною комунікацією, вважає працівниця Вернадки. Це може бути запрошення до заходів адресно-цільової аудиторії потенційних користувачів, оновлення сайтів, активне використання соцмереж тощо. Значну роль відіграє і робота з ВНЗ: «Люди, які бувають за кордоном, коли заходять до бібліотек, дивуються, адже зали там переповнені. На мою думку, проблема ще й у тому, що заклади освіти недостатньо уваги звертають на рівень самостійної роботи студентів, часто дозволяють користуватися готовими текстами студентських робіт з інтернету. Це впливає й на якість освіти. Ба більше – значно знижується загальний рівень культури роботи з друкованими виданнями. Так, сучасні діти не завжди вміють користуватися навіть енциклопедіями чи довідниками».

Щодо Стратегії розвитку читання, бібліотекарка вважає, що багато пунктів документа не потребують додаткових зусиль чи фінансових витрат на реалізацію завдань. Поява такого документа державного рівня вже сама по собі є подією, яка звертає увагу на суспільну проблему.

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Фото: nlu.org.ua

Фонди Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, до 2016 року відомої як Парламентська, складають майже 5 млн екземплярів. Окрім безпосередньо роботи з читачами, діяльність установи пов’язана з постійною методичною підтримкою приблизно 15 тисяч менших бібліотек і їхніх філій по всій Україні. Зокрема, бібліотека видає науково-виробничий журнал «Бібліотечна планета», на сторінках якого висвітлюється широкий спектр актуальних питань для фахівців, досвід роботи українських та зарубіжних бібліотек, питання впровадження цифрових технологій.

Щодо відкритості закладу для читачів, Світлана Ковальчук, учений секретар НБУ ім. Ярослава Мудрого, розповідає: «Ми обслуговуємо всіх відвідувачів: студенти, пенсіонери, просто молодь, яка гуляє Хрещатиком і хоче знайти затишне місце, де є вай-фай. Але за статистикою, усе ж більшість читачів — науковці, здобувачі вищої освіти та люди літнього віку, які приходять не лише за книгою. До послуг користувачів – культурно-мистецькі заходи, живе спілкування, вивчення мов, розвиток цифрових навичок, робота в інтернет-центрах тощо». Читачів у закладі влітку приймають із 12:00, в інші ж пори року бібліотека відчиняється о 10:00.

Фото: nlu.org.ua

Від початку карантину робота установи не припинялася. Зокрема, пані Ковальчук вважає, що пандемія, так чи інакше, активізувала роботу бібліотеки над власними електронними ресурсами. Більше уваги почали приділяти електронним ресурсам — зокрема, Електронній відкритій бібліотеці, – у яких є цифрові копії видань із фондів НБУ ім. Ярослава Мудрого, поновилася активна робота з наповнення електронної бібліотеки «Культура України», «Зведеного каталогу оцифрованих видань», «Української бібліотечної енциклопедії». Бібліотекарка розповідає, що за 2020 рік використання сайтів НБУ ім. Ярослава Мудрого зросло у два рази. Відповідно, активну роль під час локдауну відігравали відділи, які безпосередньо відповідають за роботу з електронними ресурсами. Крім того, тепер близько третини замовлень користувачів здійснюються через інтернет.

Фото: nlu.org.ua

«Уся робота бібліотек, так чи інакше, пов’язана з промоцією читання. Без загальної державної підтримки важко досягти тих цілей, які були у Стратегії промоції читання. Хоча, звісно, навіть без фінансування поширювати культуру читання на місцях можна – долучатися до днів міст або використовувати гейміфікацію, якщо ми говоримо про залучення підлітків, наприклад. Важливо бути частиною спільноти, для якої працюєш, знати потреби своїх користувачів», – розповідає пані Ковальчук. Проте вважає, що коли є фінансування, цей процес набуває поширення та охоплення, зокрема, серед бібліотек у менших населених пунктах: «У Стратегії передбачене оновлення швидше для маленьких бібліотек у регіонах. Для них брак поповнення фондів більш відчутний. Наприклад, ми як національна отримуємо обов’язкові примірники від видавництв. І це одне з основних джерел комплектування. Звісно, карантин вплинув на саму видавничу справу – скоротилося число накладів, низка видавництв призупинили роботу. У цьому сенсі читачам і бібліотекам більшості невеликих сіл і містечок пощастило ще менше – доступ до нових видань у Києві отримати легше».

Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка

Бібліотека КНУ ім. Т. Шевченка вирізняється абітурієнтським ажіотажем — на час вступу тут розміщують приймальну комісію. Директор бібліотеки Олег Сербін жартує, що раніше студенти часто потрапляли до бібліотеки перед випуском, підписуючи обхідний лист, тепер же з першого курсу точно знатимуть, де вона розташована.

Фото: Вікіпедія

«Мені здається, що після чергового локдауну до нас почали приходити, аби просто трохи офлайнити себе, вирватися з квартири працювати десь у іншому місці. Оскільки ми університетська бібліотека, у нас деякі викладачі навіть проводили лекції, звісно, по зуму, але саме звідси. До того ж не зупинився процес захисту дисертацій», — розповідає директор про відвідувачів, які приходять до бібліотеки з прямою метою.

Бібліотеки відіграють свою роль, коли необхідна інтелектуальна долученість — як персоналу, так і «живих фондів». «Кілька років тому ми запустили проєкт Old Project Book, де у хорошій якості є відскановані рукописні та стародруковані видання. Дослідник може все подивитися та замовити дистанційно саме те джерело, яке йому необхідне, потім прийти до нас і забрати. Тут незамінна безпосередня комунікація з бібліотекою як локацією. До того ж ця локація не має бути суперсерйозною. Люди приходять не лише за книгами, а й задля спілкування. Є бібліотеки, які працюють не для читачів, а задля красивих звітів. На цьому і тримається стереотип про бібліотеки як несучасні та нудні установи», — ділиться пан Сербін.

Для того, щоб бібліотеки в Україні не втрачали читачів, зокрема й серед молоді, директор цієї книгозбірні вбачає необхідність у співпраці з лідерами думок. Пан Сербін мріє, наприклад, про соціальний проєкт за підтримки держави, що подавав би установу як хаб для зустрічі з людьми та «живими книгами».

Фото: facebook/Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка

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Член правління Української бібліотечної асоціації Ігор Степурін в інтерв’ю Суспільне.Культура про бібліотечні закупівлі підраховує: «Якщо на поточний 2021 рік було виділено 52 млн грн на закупівлю, то на 2022-й, мені здається, може бути 75-80 млн саме на закупівлю літератури. 100 млн – це було б дуже гарно».

Уже 29 вересня має відбутися засідання профільного Комітету гуманітарної політики, після якого будуть подаватися правки на збільшення фінансування галузі. Залишається сподіватися на можливість вибороти бюджет на культуру, зокрема на бібліотеки.