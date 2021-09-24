Україна висуне на "Оскар" фільм "Погані дороги"

Дебютна стрічка Наталії Ворожбит розповідає про стосунки людей на фоні війни.

Фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит стане претендентом на премію "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це повідомив український Оскарівський комітет.

Події фільму відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року. Кожна з чотирьох новел стрічки розповідає про стосунки між людьми, що виникають на фоні війни.

Фільм отримав п'ять з 11 голосів членів комітету, а також три додаткових бали згідно правил Оскарівського комітету (за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А та рецензії у міжнародних профільних виданнях).

Нагадаємо, що 94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.