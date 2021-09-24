Київська міська рада дозволила знести кінотеатр "Загреб" на Голосіївському проспекті, 116.

Фото: investinkyiv.gov.ua

На сайті міськради повідомляється, що депутати підтримали проєкт рішення про проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва об’єкта громадського призначення на місці "Загреба".

За попередніми передпроєктними пропозиціями, на земельній ділянці 1,3 га з'явиться новий кінотеатр або інші комунальні об’єкти сфери культури, паркінг та орендні приміщення. Орієнтовний бюджет будівництва - 510 млн грн.

Знесення "Загреба" відбудеться після визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним інвестиційного договору та відшкодування інвестором вартості будівель і споруд, які підлягають знесенню.

Інвестор зобов’язаний буде безоплатно передати до комунальної власності територіальної громади міста Києва частину об’єкта інвестування (новозбудоване приміщення) площею, не меншою, ніж існуюча, для розміщення закладу культури.

Фото: investinkyiv.gov.ua Візуалізація нової будівлі, яка може з'явитися замість кінотеатру "Загреб"

Кінотеатр "Загреб" площею 2,5 тис. кв. м побудували в 1989 році. Приміщення кінотеатру не використовуються з 2018 року через незадовільний стан конструкцій, інженерних мереж та внутрішнього облаштування. Будівля перебуває на балансі КП "Київкінофільм" на праві господарського відання та не включена до Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов