Катерина Чуєва стала заступницею міністра культури

Її призначили на місце Світлани Фоменко.

Заступницею міністра культури з питань європейської інтеграції призначено Катерину Чуєву. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше цю посаду займала Світлана Фоменко - тиждень тому її звільнив своїм розпорядженням прем'єр-міністр Денис Шмигаль за поданням міністра Ткаченка.

До повноважень Чуєвої входитимуть питання європейської інтеграції, міжкультурного обміну, а також питання спадщини: забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Раніше Катерина Чуєва обіймала посаду директорки Музею Ханенків. Катерина Чуєва також є Президенткою Українського комітету Міжнародної ради музеї (ІСОМ), співзасновницею Секції археології та давнього мистецтва ІСОМ України і членкинею правління Спілки археологів України.