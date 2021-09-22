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Катерина Чуєва стала заступницею міністра культури

Її призначили на місце Світлани Фоменко.

Катерина Чуєва стала заступницею міністра культури

Заступницею міністра культури з питань європейської інтеграції призначено Катерину Чуєву. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше цю посаду займала Світлана Фоменко - тиждень тому її звільнив своїм розпорядженням прем'єр-міністр Денис Шмигаль за поданням міністра Ткаченка. 

 До повноважень Чуєвої входитимуть питання європейської інтеграції, міжкультурного обміну, а також питання спадщини: забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Раніше Катерина Чуєва обіймала посаду директорки Музею Ханенків. Катерина Чуєва також є Президенткою Українського комітету Міжнародної ради музеї (ІСОМ), співзасновницею Секції археології та давнього мистецтва ІСОМ України і членкинею правління Спілки археологів України.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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