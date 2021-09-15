Мінкультури повторно внесло Моргенштерна до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Російський репер тепер є у переліку двічі - під псевдо та справжнім прізвищем.

Міністерство культури та інформаційної політики України вдруге внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва).

Так, в оприлюдненому на сайті міністерства оновленому 15 вересня переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, тепер є Валєєв Алішер Тагірович (заборонено в’їзд в Україну з 29.04.2021) та Моргенштерн Алішер Тагірович (з 15.09.2021).

13 вересня у Службі безпеки України відреагували на інформацію про анонс концертів Моргенштерна в листопаді цього року в Запоріжжі, Харкові та Києві.

СБУ підтвердила заборону гастролей російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) в Україні.

Нагадаємо, 20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на початок червня у Києві, Харкові та Запоріжжі.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.

17 червня стало відомо, що співак подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Окрім того, на початку липня Моргенштерн розмістив у соцмережах відео, у якому стверджував, що перебуває в Україні.