Спецтема Культура в режимі очікування

Ірина Старовойт: «Як зріле громадянське суспільство ми інвестуємо в найважливіше – людей і їхні ідеї»

LB.ua продовжує публікацію серії інтерв'ю в рамках фокус-теми Українського ПЕН 2020/2021 «Культура в режимі очікування». Чергова розмова – з поеткою, літературознавицею і дослідницею культури Іриною Старовойт.

Ірина Старовойт – доцентка кафедри культурології Українського католицького університету, кандидатка філологічних наук, дослідниця культури, авторка трьох збірок поезії, остання за часом книжка – "A Field of Foundlings": Selected Poems, University of Washington Press and Lost Horse Press (2017). До голосу Ірини Старовойт завжди варто прислухатися; говорить вона про Голокост у Львові, соціальну навичку довіри чи читає лекцію про новини з майбутнього, її слова – про нас, українців, і для нас, українців. Сьогодні ми розмовляємо з Іриною Старовойт про ковідні виклики і загрози, необхідність інвестування в людей та їхні ідеї, зміни в українському громадянському суспільстві, тоталітарний спадок, репресовану пам’ять і ландшафти історичної провини, ресурс емпатії і відповідальність як джерело сили, українські політики пам'яті і “наших інших”, про Україну після 2014-го і те майбутнє, яке завжди починається просто зараз.