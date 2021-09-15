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НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

Тепер це рішення має підтримати Мін'юст.

НБУ погодився надати Одеському художньому музею нове приміщення

Національний банк України задовольнив звернення Одеського художнього музею щодо надання у тимчасове користування приміщення за адресою вул.Рішельєвська 8. Про це йдеться в офіційному листі НБУ за підписом першої заступниці Катерини Рожкової, який є у розпорядженні LB.ua.

Приміщення, про яке йдеться у листі – це будівля Російсько-Азіатського банку 1911 року, що є пам’яткою архітектури. Частину цього приміщення площею у 6,5 тис кв.м. Кабмін передав у розпорядження Міністерства юстиції. Саме цю частину, яка зараз не використовується, НБУ пропонує передати в оренду музею. Інша частина будівлі (3.5 тис. кв.м.) залишиться у розпорядженні НБУ.

Якщо рішення Нацбанка підтримає Міністерство юстиції, надане приміщення музей зможе використовувати для зберігання та експонування творів. Нагадаємо, проблема із нестачею площі для зберігання колекції та експозицій є однією з першочергових проблем абсолютної більшості українських музеїв. Попередній директор ОХМ Олександр Ройтбурд неодноразово піднімав цю проблему та вів активні перемовини щодо можливості територіального розширення музею із місцевою владою. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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