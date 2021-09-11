У Києві помер архітектор, художник та музикант Флоріан Юр'єв

Митець довго та важко хворів.

У Києві у суботу, 11 вересня, помер архітектор, художник, науковець, педагог та музикант Флоріан Юр'єв.

Про це повідомили на сторінці поціновувачів митця у соцмережі Facebook.

“Сьогодні вранці пішов з життя Флоріан Ілліч Юр'єв. Йому було 92 роки”, – йдеться у повідомленні.

Режисер та публіцист Олексій Радинський розповів Суспільному, що художник, який довго і важко хворів, помер у колі друзів.

Юр'єв народився 11 серпня 1929 року у російському місті Киренськ Іркутської області.

Флоріан закінчив Іркутське училище мистецтв, Київський художній інститут, аспірантуру Московського поліграфічного інституту за спеціальністю мистецтвознавство і докторантуру Львівського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

Флоріан працював до 1976 року на посаді головного архітектора інституту Київпроект, потім –викладачем та доцентом Київського відділення Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

З 1991 року був науковим співробітником в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя АМН України.

Юр'єв – автор знакових архітектурних об'єктів. Однією з його найвідоміших робіт є будинок Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України – біля станції метро “Либідська”, відомий у Києві і Україні як “Літаюча тарілка”.

Він також є автором герба Києва радянського періоду, затвердженого у 1969 році.

Крім того, художник був одним із найкращих скрипкових майстрів в Україні, він вчився цій справі, зокрема, в Італії та США. На творчому рахунку Юр'єва – сім авторських патентів в царині музичної акустики, що вдосконалили і надали сучасного звучання скрипці та віолончелі.

Практичні дослідження і теорія Флоріана Юр'єва були опубліковані в "Музиці світла" (1982) і "Колір у мистецтві книги" (1987), які свого часу були вилучені в автора і заборонені до публікації.

Фото: uk.wikipedia.org