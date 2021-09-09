Київський тиждень критики оголосив програму ретроспективи

П’ятий ювілейний фестиваль «Київський тиждень критики» оголосив тему ретроспективної програми та розпочав продаж абонементів за ранньою ціною.

Добірка кінокласики отримала назву «Нуль за поведінку». Це шість фільмів про бунт на різних рівнях. Усі герої та героїні цих фільмів – незручні, недоречні, які забагато або замало вимагають, та все одно розповідають про суспільство більше, ніж воно того хоче. Протягом свого існування кіно по-різному показує тих, хто відмовляється грати за правилами, але завжди дивиться на них із цікавістю.

Фото: надано організаторами

Героєм для постера програми став велетенський кролик зі стрічки «Донні Дарко» (2001) Річарда Келлі – культового науково-фантастичного фільму. Прем'єра картини відбулася на фестивалі незалежного кіно «Санденс» у 2001 році. На Київському тижні критики буде показана відреставрована режисерська версія фільму (2004) – на 20 хвилин довша за кінотеатральну.

Фото: надано організаторами

Драма «Бунтівник без причини» (1955) – найвідоміший фільм за участі легендарного Джеймса Діна, обожнюваного актора, що став символом американської молоді 50-х. Герой Діна – складний підліток і шибайголова, який кидає виклик ватажку хуліганів через дівчину. Картина Ніколаса Рея – одна з найстильніших стрічок в історії кіно, яка істотно вплинула на тогочасну американську й світову моду. Фільм входить у такі престижні рейтинги як «500 найкращих фільмів» за версією Empire та «1000 найкращих фільмів» за версією New York Times, а також внесений у Національний реєстр фільмів США.

Фото: надано організаторами

Кримінальна романтична драма «Яскравий літній день» (1991) – це історія підліткового кохання на тлі протистоянь вуличних юнацьких банд Тайбею на початку 60-х років ХХ ст. Режисер стрічки – Едвард Янг – один із лідерів тайванської «нової хвилі». Рейтинг фільму на сайті Rotten Tomatoes складає 100%.

Фото: надано організаторами

Сповнена насильства, сюрреалістична кримінальна драма «Якщо...» (1968) увібрала в собі настрої студентської революції 1968 року та стала знаковою для покоління контркультури картиною. У стрічці про протест у приватній школі зі старими негуманними порядками дебютував у головній ролі Малкольм Макдавелл, якого пізніше глядачі запам’ятають ще й як Алекса з «Механічного апельсину». Фільм Ліндсея Андерсона був нагороджений Золотою пальмовою гілкою Каннського кінофестивалю в 1969 році.

Фото: надано організаторами

Атмосферна картина «Без даху, поза законом» (1985) французької режисерки Аньєс Варда – це романтична драма, стилізована під документальний фільм. Стрічка розповідає історію дівчини-бурлаки, відтворену з розповідей людей, яким довелося з нею зустрітися. Фільм відзначений «Золотим левом» і Призами ФІПРЕССІ та OCIC (Міжнародної католицької організації кіно та аудіовізуальних засобів) Венеційського кінофестивалю 1985 року, а Сандін Боннер, виконавиця головної ролі, в 1986 році отримала «Сезар» за найкращу акторську гру.

Фото: надано організаторами

Австралійська екзистенційна кінопритча «Пікнік біля навислої скелі» (1975) – екранізація однойменної книги Джоан Лінсі під музику видатних класичних композиторів. Містична драма Пітера Уїра розповідає про зникнення студенток коледжу та їхньої вчительки під час походу на пікнік. У 1977 році фільм було удостоєно Нагороди за найкращу операторську роботу BAFTA.

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арт-кіно столичної осені, кураторами якого виступають українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер Станіслав Битюцький, колумніст і автор видань LB.ua, «Фокус» та DTF Magazine Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк. У 2021 році фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня в кінотеатрі «Жовтень».

Окрім тематичної ретроспективи культової кінокласики до програми фестивалю увійдуть ще три секції, які будуть оголошені згодом: міжнародна програма з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, програма «Фокус» (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн) та індустрійна секція «Перший погляд», до якої увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво (під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам). На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною Національною премією кінокритиків «Кіноколо». У межах фестивалю також відбуватимуться панельні дискусії та круглі столи з актуальних проблем кінопроцесу.