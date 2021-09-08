Директором театру російської драми вчергове переобрали Резніковича

Він очолює установу з 1994 року.

Конкурсна комісія Міністерства культури та інформаційної політики 6 вересня обрала директором Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайла Резніковича, який очолює цю установу з 1994 року.

Про це повідомляє "Суспільне".

Доступу журналістам до засідання, де обирали керівника, міністерство не надало, пославшись на карантинні заходи.

На конкурс подавали документи всього два кандидати: Резнікович та Євген Паперний. Під час засідання вони виступили та відповіли на питання комісії.

Секретар комісії зазначив, що Паперний не надав програму розвитку театру, тому "другий кандидат має більше преференцій для того, щоби його кандидатура була запропонована міністру для підписання контракту".

Члені комісії одноголосно проголосували за Резніковича - шість голосів.

Виступи кандидатів та хід голосування транслювалися в YouTube.

Вистави у театр Лесі Українки йдуть російською мовою. Після того, як почали діяти нові норми мовного закону, театр не перейшов на українську, а пропонує відвідувачам буклети зі стислим переказом вистави українською.

Нагадаємо, з 1994 року посаду генерального директора - художнього керівника Театру російської драми імені Лесі Українки займає Михайло Резнікович.

У квітні 2005 року за підтримку Віктора Януковича на виборах 2004 року Резніковича звільнили рішенням міністра культури Оксани Білозір. У грудні 2005 року поновили на посаді.

Резніковичу 83 роки.