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Літній театр у Дніпрі увійшов до об’єктів культурної спадщини

Рішення занести театр у реєстр затвердило управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

Літній театр у Дніпрі увійшов до об’єктів культурної спадщини
Фото: dnepr-future.com.ua

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради затвердило Літній театр у парку ім. Т. Шевченка як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини за видом «Архітектура». Про це пише ресурс Dnipro Monumentalism.

Споруда з'явилась як міський лекторій на місці раніше наявного літнього кінотеатру у 1977 за проєктом архітектора Павла Нірінберга. Складається з металевих конструкцій навісу та цегляних й залізобетонних огороджувальних конструкцій з приміщеннями, посеред яких знаходиться амфітеатр на 1500 місць. За авторським задумом дерева, які проростають крізь металевий дах, пов’язували живу природу та творчість людини. Літній театр є зразком архітектури постмодернізму на території міста Дніпра.

Наприкінці минулого року ГО «Культурна Медіальна», громадська ініціатива Dnipro Monumentalism створили перелік з 34 об’єктів для внесення у реєстр пам’яток культурної спадщини Дніпра. Літній театр був одним із них.

Павло Нірінберг — дніпровський архітектор, який народився та виріс у Вінниці. Серед його робіт: забудова житлового району «Лоцманський»; «Будинок книги» на розі проспекту Яворницького й вулиці Вернадського; монолітні 28- та 29-поверхові будинки на Мандриківці; Дніпровський цирк; будівля Дніпровської міськради та інші.

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