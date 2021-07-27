Українські композитори отримали премію на італійському фестивалі Social World Film Festival

Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко отримали премію за саундтрек до фільму «Мати Апостолів» Зази Буадзе.

Одним з членів журі фестивалю був композитор Lele Marchitelli, який і присудив нагороду. Він є автором саундтреків до численних серіалів та фільмів, серед яких «Новий Папа» (2019), «Молодий Папа» (2016) і «Велика краса» (2013) (усі згадані – режисера Паоло Соррентіно).

Social World Film Festival – кінофестиваль, який щорічно проводиться у Віко Екуенсе (узбережжя Сорренто, Італія) Італійською кінофабрикою APS.

«Мати Апостолів» – військова драма 2020 року. Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. За сюжетом, у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в абсолютно чужому та агресивному світі. Вона, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай та біль відроджуються у вічному материнському дусі землі, який повертає синів додому живими чи мертвими.

Роман Григорів та Ілля Разумейко – українські композитори, що працюють у сфері кіно-музики. Їх музику можна почути у фільмах «Історія зимового саду» та «Свято Хризантем» Семена Мозгового, «Екс» Сергія Лисенка, «Небо парасольки» Зази Буадзе, «Міф» Леоніда Кантера. Лауреати Національної премії України ім. Т.Г. Шевченко за оперу-реквієм “ЙОВ” (2020, спільно з Владом Троїцьким). Засновники лабораторії сучасної опери Opera aperta.