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Українські композитори отримали премію на італійському фестивалі Social World Film Festival

Роман Григорів та Ілля Разумейко отримали нагороду за найкращу музику до фільму.

Українські композитори отримали премію на італійському фестивалі Social World Film Festival
Ілля Разумейко, Роман Григорів
Фото: Артем Галкін

Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко отримали премію за саундтрек до фільму «Мати Апостолів» Зази Буадзе.

Одним з членів журі фестивалю був композитор Lele Marchitelli, який і присудив нагороду.  Він є автором саундтреків до численних серіалів та фільмів, серед яких «Новий Папа» (2019), «Молодий Папа» (2016) і «Велика краса» (2013) (усі згадані – режисера Паоло Соррентіно).

 Social World Film Festival – кінофестиваль, який щорічно проводиться у Віко Екуенсе (узбережжя Сорренто, Італія) Італійською кінофабрикою APS. 

 «Мати Апостолів» – військова драма 2020 року. Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. За сюжетом, у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в абсолютно чужому та агресивному світі. Вона, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай та біль відроджуються у вічному материнському дусі землі, який повертає синів додому живими чи мертвими.

 Роман Григорів та Ілля Разумейко – українські композитори, що працюють у сфері кіно-музики. Їх музику можна почути у фільмах «Історія зимового саду» та «Свято Хризантем» Семена Мозгового, «Екс» Сергія Лисенка, «Небо парасольки» Зази Буадзе, «Міф» Леоніда Кантера. Лауреати Національної премії України ім. Т.Г. Шевченко за оперу-реквієм “ЙОВ” (2020, спільно з Владом Троїцьким). Засновники лабораторії сучасної опери Opera aperta.

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