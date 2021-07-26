У Софії Київській покажуть "Не|видиме життя"

З 12 по 25 серпня 2021 року відбудеться п’ятий щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021. Цього року він буде представлений як міжнародна виставка фоторобіт "Не|видиме життя" та відбудеться просто неба у Національному заповіднику "Софія Київська".

Центральною темою наймасштабнішої фотоподії України стане інклюзивність та безбар'єрність в сучасному суспільстві, інформують організатори заходу.

"Основна ідея – привернути увагу фотомайстрів та відвідувачів до таких цінностей, як повага, прийняття, співчуття, відкритість та співпереживання. Саме вони є необхідними для створення єдиного суспільства із рівними учасниками", - зазначається у повідомленні.

Фото: Марінка Масеус (Нідерланди)

Подія відбуватиметься за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Серед партнерів Photo Kyiv 2021 - Департамент культури КМДА, а також посольства Нідерландів і Швейцарії.

У складі експертного журі Photo Kyiv 2021 - журналістка, кураторка Victoria & Albert Museum, колишня редакторка The Artnewspaper Анна Соммерс Кокс, мистецтвознавиця, кураторка Photo Kyiv Кароль Глозе Піду та відомий харківський фотограф, директор та засновник Музею Харківської школи фотографії Сергій Лебединський.

На Open Call відгукнулось 89 фотографів з 15 країн світу, які представили дуже різне бачення безбар’єрності та інклюзії з України, Канади, Бельгії, США, Франції, Туреччини, Польщі, Грузії, Швейцарії, Молдови, Азербайджану, Росії, Італії, Бразилії, Нідерландів, Іспанії.

Експерти відібрали 5 фіналістів, фотосерії яких будуть експоновані під час відкритої інклюзивної виставки "Не|видиме життя" на території заповідника “Софія Київська”. Серед них фотографи Джозеф Сивенький і фотосерія “РАНИ” (США/Україна), Роман Закревський і фотосерія портретів ромів з Чернігівської області (Україна), Аліна Пророка і фотосерія портретів мешканців будинку престарілих (Україна), Юрій Данченко і фотосерія “Danza Down” (Україна), Олексій Товпига і фотосерія “Космос батька” (Україна).

Участь у Photo Kyiv 2021 беруть 5 спецпроєктів, серед яких культовий проєкт "Паспорт" українського метра документальної фотографії Олександра Чекменьова, три зарубіжних фотопроєкти від Марінка Масеус (Нідерланди), Гідо Клампе (Німеччина), Мері Берідж (США) і фотосерія Романа Пашковського під назвою "Код незламності: реальні історії сучасних героїв" від партнера Photo Kyiv 2021, благодійного фонду Favbet Foundation.

Протягом міжнародної фотоподії відбудуться освітні онлайн-заходи - круглі столи, дискусії та artist’s talks, у яких візьмуть участь фахівці з питання інклюзії, мистецтвознавці, експерти з фотографії, представники державних інституцій культури, фіналісти Photo Kyiv 2021.