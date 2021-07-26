Нацрада з питань ТБ і радіомовлення: "Телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови"

Реглятор нагадав, що готуватися до дубляжу мовники мали протягом двох років, а не робити неякісний український дубляж в останній момент.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Мова йде про перший тиждень після набуття чинності нового положення мовного закону, що встановлює обов'язок дублювати і демонструвати кіно та програми українською.

У заяві на сайті ради йдеться, що "одні гравці цього поля одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні, – і тим самим намітили розбрат в індустріальному полі".

"Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону. Лише поверхнево – поки що – аналізуючи причини цих втрат, можна назвати низку причин. Одна з них – категорично низька якість озвучання, що різко відштовхнула навіть ту частину аудиторії, яка хотіла дивитися українською! Мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець – зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально", – вважають у Нацраді.

Водночас орган критикує і тих, хто "використовує мову лише як засіб розпалювання ворожнечі".

Нагадаємо, що з 16 липня в Україні набули чинності нові положення закону про державну мову, які встановлюють, що поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Ці положення неодноразово намагалися скасувати нардепи, але до моменту набуття чинності нових статей закону їм це не вдалося.

Група "1+1 медіа" 23 липня повідомила, що транслюватиме фільми та серіали "мовою оригіналу", а на українську переходитиме поступово.

Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу "Свати".