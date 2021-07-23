Dream Гогольfest покаже перформанс в Олешківських пісках

Спеціальна подія цьогорічного фестивалю Dream Гогольfest – це перформанс «30 із 40», який відбудеться на території національного природного парку «Олешківські піски». Подія присвячена 30-й річниці Незалежності. Про це LB розповів засновник і президент фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ Владислав Троїцький.

“Це буде, безумовно, дуже дивне, магічне дійство серед ночі в Олешківських пісках. Назва та вибір локації зрозумілі. Мойсей водив 40 років. У нас вже 30 є, залишилося зовсім трошки. Йдемо до свободи. Точно буде велика інсталяція. Це вже секретик, якою саме вона буде. Дійство трошки дивне, сюрреалістичне, але спрямоване на майбутнє”,– розповідає Троїцький. Він також повідомив, що були вагання щодо конкретного місця проведення перфомансу – пов’язані з логістикою та масштабом події. Організатори очікують на пів тисячі відвідувачів.

“Як і планували, це буде в пісках. Ми розраховуємо на не менш ніж 500 глядачів, а то й більше. Тому думали, як привезти й розмістити людей. До того ж організація техніки, світла, відео та звуку”, – каже Троїцький.

Фестиваль Dream Гогольfest вже вдруге відбудеться в Херсоні. За словами організаторів, місто й область зацікавлені в проведенні фестивалю, тому вже другий рік запрошують до себе. Dream Гогольfest - один з регіональних проєктів Гогольфесту, які працюють на децентралізацію культури.

Нагадаємо, Гогольфест потрапив у топ-5 найкращих фестивалів Європи.