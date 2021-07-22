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Аеропорт «Київ» оголосив конкурс серед художників на найкращий дизайн літака

Призовий фонд становить 25 000 гривень.

Аеропорт «Київ» оголосив конкурс серед художників на найкращий дизайн літака

До 30-ї річниці Незалежності України, Міжнародний аеропорт «Київ» імені І.Сікорського оголосив конкурс «Розфарбуй літак». За інформацією від МКІП, для участі в конкурсі учасники повинні надіслати свої роботи до 1 серпня 2021 року. Як вказують організатори, приймаються ескізи літака, виконані на ватмані, акварельному або тонованому папері формату А4, відправлені у відсканованому вигляді або виконані у графічному редакторі, надіслані у форматах png чи jpeg, з описом ідеї проєкту та технології реалізації. Експертами проєкту стануть директор Національного музею «Київська картинна галерея» Юрій Вакуленко та художник Автанділ Гургенідзе. 

За словами організаторів, поштовхом до проведення конкурсу став літак АН-24 (КБ Антонов), який підприємство придбало 10 років тому. Художник Автанділ Гургенідзе створив з нього справжній арт-об’єкт. Наразі літак АН-24 потребує творчого оновлення.

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